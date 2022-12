Amichevoli: la Roma batte 3-1 la Virtebese

Questa mattina a Trigoria la Roma è scesa in campo per l’ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A

Questa mattina, nel centro sportivo di Trigoria, la Roma è scesa in campo per l’ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A.

I giallorossi, infatti, hanno affrontato la Viterbese vincendo per 3-1. Per la squadra di José Mourinho sono andati in gol Pellegrini, Zaniolo e Abraham, mentre per gli ospiti è andato a segno Volpicelli.