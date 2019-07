Amichevoli, Torino-Bormiese 18-1: Belotti ne fa cinque 

Il Torino vince la sua prima amichevole contro la Bormiese per 18-1: l’attaccante granata Belotti ne fa cinque

Buona la prima per il Torino. La squadra di Walter Mazzarri vince la sua prima amichevole del ritiro estivo. Dopo un primo tempo chiuso per 9-0, anche la seconda parte della sfida ha visto lo stesso numero di reti. Buona la prova da parte di Andrea Belotti, in gol cinque volte, e di Berenguer, autore di quattro gol. Nella ripresa, Zaza è stato protagonista con 3 reti. Ecco il tabellino:

Reti: 8′ pt Berenguer, 9′ pt Belotti, 23′ pt De Silvestri, 26′ pt Iago Falque, 29′ pt Meite, 37′ pt Belotti, 38′ pt Belotti, 42′ pt Berenguer, 45′ pt Belotti, 2′ st Berenguer, 5′ st Martinelli (Aut.), 8′ st Belotti, 13′ st Zaza, 16′ st Berenguer, 17′ st Zaza, 26′ st Rauti, 27′ st Anzi, 42′ st Rauti, 43′ st Zaza

TORINO (3-4-3): Rosati (st 18′ Zaccagno); Izzo (st 18′ Garetto), Nkoulou (st 12′ Singo), Bremer (st 18′ Enrici); De Silvestri (st 12′ Fiordaliso), Meite (st 18′ Rossetti), Baselli (st 1′ Segre), Ansaldi (st 18′ Kone); Falque (st 1′ Zaza), Belotti (st 18′ Rauti), Berenguer (st 18′ Candellone). A disposizione: Lucca. Allenatore: Mazzarri.

BORMIESE: Rocca, Giacomelli, Berbenni, Mauri, Trabucchi, Occhi, Capelli, Giacomelli, Viori, Gasperi, Zugnoni. A disposizione (Entrati nella ripresa): Dei Cas, Montini, Zappa, Anzi, Martinelli, Bianchini, Galli, Viviani, Cappelletti, Sosio. Allenatore: Menegola.