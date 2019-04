Ancelotti: «Galliani mi rivoleva al Milan, ma mi dovevo operare»

Ancelotti ricorda il pressing di Galliani per un ritorno sulla panchina del Milan nel 2015. Ecco le parole del tecnico del Napoli

Carlo Ancelotti è certamente uno degli allenatori più vincenti della storia. Il tecnico ha fatto le fortune di molti club, ma in Italia è ricordato soprattutto per i trofei e le prodezze del suo Milan. Dopo di lui, soltanto Allegri non ha sfigurato alla guida del club milanese. Adriano Galliani nel 2015 ha fatto di tutto per riportarlo sulla panchina rossonera, pur senza successo.

Ecco le dichiarazioni di Ancelotti sul mancato ritorno in rossonero, quando guidava il Real Madrid:«Il Milan ai tempi, quando allenavo e giocavo, quando Galliani si muoveva stava lì fino a che non portava a casa il giocatore. Quando è arrivato a Madrid la corte è stata serratissima, io dovevo essere operato, avevo dei problemi da risolvere. Avevo un problema alla cervicale, dovevo star fermo un paio di mesi».