Ancelotti: «La Champions per il Napoli è un test per fare sempre meglio»

Carlo Ancelotti, allenatore con un particolare feeling con la Champions League, spiega il rapporto del Napoli con la competizione

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è in cerca di successi con la squadra azzurra dopo i grandi traguardi con alcuni dei più prestigiosi club europei, come Milan e Real Madrid. Ecco le sue parole a Uefa.com.

«Per il Napoli la Champions League è una verifica. Il Napoli non ha mai ottenuto grandi risultati in questa manifestazione nella sua storia, quindi per noi rappresenta un test per cercare di fare sempre meglio».