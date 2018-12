Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato qualche dichiarazione sulla visita di Luciano Moggi alla Juventus dei giorni scorsi

Ha suscitato grande scalpore la visita di Luciano Moggi alla Juventus dei giorni scorsi. Nessuno ha dimenticato le vicende che hanno coinvolto l’ex dirigente bianconero e il web si è scatenato per questa “sorpresa”, accusando il club di Torino. Per molti è stato un voler ribadire la propria lontananza dalle sentenze di Calciopoli, soprattutto dopo la conferma dell’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter.

Ma c’è chi invece non si sorprende della visita, e anzi la ritiene del tutto normale. Senza evitare di lanciare una frecciatina, perché alla fine il calcio è anche questo. Carlo Ancelotti, alla domanda su Moggi in conferenza ha infatti risposto così: «Sinceramente, non mi fa nessun effetto perché Moggi è stato alla Juve tanto tempo. Ha tanti rapporti personali, è stato diciamo il comandante di questa società». Una risposta mascherata quella del tecnico del Napoli, che sembra velatamente sottolineare il ruolo di “comandante” avuto durante l’esperienza alla Juventus, a evidenziarne quindi le colpe.