Andersen Roma: come mai è perfetto per Fonseca

Joachim Andersen è un obiettivo della Roma. Ha caratteristiche che sarebbero funzionali nel calcio di Paulo Fonseca

Con Manolas in partenza, Joachim Andersen è uno degli obiettivi della Roma. Fonseca è un allenatore dalle idee tattiche radicali, ha bisogno di assemblare una rosa con caratteristiche congeniali per il suo calcio.

Andersen rappresenta per molti versi l’identikit del suo difensore ideale. Ha ottime qualità palla al piede, ama giocare in verticale e mantenere una linea alta. Tutte doti che sono vitali per l’ex allenatore dello Shaktar. Manolas, al contrario, è un po’ troppo macchinoso in fase di possesso.