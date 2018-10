Quante emozioni in Polonia-Portogallo! Dopo il vantaggio di Piatek arriva il gol dell’ex Milan André Silva

Nella gara di Nation League tra Polonia e Portogallo, dopo il gol di Piatek, è arrivato il gol di Andre Silva. L’ex calciatore del Milan si è reso protagonista di una bell’azione sviluppata dalla destra: Canselo serve Pizzi che la mette al centro per l’ex Milan. Un gioco da ragazzi, per lui, depositare in fondo al sacco. Il gol di Andre Silva pareggia momentaneamente i conti con la Polonia di Piatek, passata in vantaggio al 18′ del primo tempo.