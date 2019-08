Andreazzoli: «Risultato importante, abbiamo vinto con determinazione»

Dopo la vittoria contro l’Imolese nel terzo turno di Coppa Italia, Aurelio Andreazzoli parla della sfida: le sue parole

In conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 sull’Imolese in Coppa Italia, Aurelio Andreazzoli parla così.

VITTORIA – «Bene, per quelle che erano le aspettative e le difficoltà legate alla prima partita ufficiale. Era importante il risultato e i ragazzi lo hanno fatto con determinazione. Non è successo nulla di particolare sotto l’aspetto fisico. Possiamo archiviare la serata come positiva. La cornice di pubblico è stata la chicca della serata. E anche di questo siamo molto contenti. Continua il nostro lavoro di avvicinamento alla prima di campionato».

SCHONE – «È stato bravo. Ha fatto vedere ancora una volta le sue qualità».