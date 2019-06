Andreazzoli, spoiler per il nuovo Genoa: «Giocheremo così». Il neo tecnico rossoblù presenta la filosofia della squadra

Nella sua conferenza stampa di presentazione, Aurelio Andreazzoli ha fatto qualche anticipazione sulla veste tattica che indosserà il Genoa nella stagione 2019/20.

Le sue parole: «Credo che il compito di un allenatore sia quello di farle fare il massimo in base a quello che ha come disponibilità. Io non posso permettere alla squadra di andare in campo non consapevole di una situazione che non conosce come collettivo (…) Stiamo costruendo la squadra su un’idea che è però modulabile: prepareremo dei sistemi di gioco ma faremo in modo di poter usufruire di più sistemi di gioco in una singola partita. Prima di tattica, moduli e sistemi, conta la serietà»