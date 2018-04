Iniesta saluta il Barcellona, Marchisio: «Grazie per questa meravigliosa storia»

Dopo 22 anni di vittorie e sconfitte, di trofei e delusioni, Andres Iniesta ha deciso di dare l’addio al Barcellona: ecco il messaggio di Claudio Marchisio

Era nell’aria da diverso tempo, oggi è giunta l’ufficialità: Andres Iniesta dopo 22 anni dà l’addio al Barcellona. Il centrocampista spagnolo ha affermato che questa sarà l’ultima stagione con la maglia blaugrana e che il suo futuro sarà lontano dall’Europa: sempre più probabile il suo sbarco in Cina, con il Tianjin Quanjian pronto a ricoprirlo di soldi per accettare la proposta. In tanti in queste ore hanno scritto un messaggio a don Andres, tra questi Claudio Marchisio…

Attraverso i suoi profili social, il centrocampista della Juventus ha dedicato un lungo messaggio al numero 8 del Barcellona, sottolineando la sua importanza per tutti gli appassionati di questo sport e per tutti coloro che sognano di fare questo mestiere. Ecco il lungo post su Facebook del Principino bianconero: «Lo guardi ricevere il pallone e pensi che qualcosa di meraviglioso possa accadere da un momento all’altro. Alla fine non è per questo che ci innamoriamo del calcio? Sei tutto quello che un bambino sogna quando riceve il suo primo pallone. Grazie – conclude Claudio Marchisio – per questa meravigliosa storia».