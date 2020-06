La UEFA annuncia: dal prossimo anno si ritornerà alle tre sostituzioni

Nella giornata di oggi la UEFA ha annunciato il ritorno alle tre sostituzioni a partire dalla prossima stagione

L’UEFA ha annunciato nella giornata di oggi alcune modifiche per la parte finale delle competizioni europee. Tra queste vi è la possibilità per le squadre partecipanti di registrare nelle rispettive Liste A tre nuovi giocatori a condizione che questi siano stati tesserati nella rosa entro e non oltre il 3 febbraio 2020.

La novità principale riguarda il ritorno alle tre sostituzioni a partire dalla prossima stagione. Nel rush finale di questa si rimarrà invece a cinque cambi consentendo così una gestione migliore delle energie.