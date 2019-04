La Roma continua a lavorare per il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi, amico di Antonio Conte: lo scenario di entrambi in giallorosso è possibile, ma con calma

Per conoscere il nome del prossimo direttore sportivo e, di conseguenza, del prossimo allenatore, la Roma dovrà pazientare ancora un po’ di settimane: secondo lo scenario descritto stamane da Tuttosport, infatti, i giallorossi non avrebbero ancora mollato la pista che porta ad Antonio Conte, anche se da qui alla fine del campionato difficilmente qualcosa in teoria dovrebbe muoversi. Il club capitolino, nello specifico, sarebbe ancora in trattative con il d. s. del Torino Gianluca Petrachi, amico di Conte, in vista della stagione 2019/2020: la società granata non libererà il proprio dirigente in ogni caso prima del 26 maggio prossimo ed è per tale ragione che ogni approccio all’ex tecnico juventino sarà rimandato.

Nel caso in cui poi Urbano Cairo dovesse decidersi a liberare Petrachi per la Roma (ipotesi che pare al momento improbabile, ma che potrebbe trovare conforto in caso di qualificazione del Toro all’Europa League), allora prenderebbe piede il progetto giallorosso: il futuro d. s. romanista, facendo leva sugli ottimi rapporti con Conte, avrebbe modo e spazio per convincerlo ad approdare nella Capitale. Un’eventualità, stando alle indiscrezioni, nemmeno tanto remota, sebbene la Roma continui a vagliare pure altre piste, come quelle che portano a Maurizio Sarri (Chelsea), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Marco Giampaolo (Sampdoria).