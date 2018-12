Pallotta a colloquio con Conte: la risposta per adesso è… “nì”

Pallotta avvicina Conte: l’ex allenatore di Juve, Italia e Chelsea prende tempo, ma resta uno dei principali indiziati alla guida giallorossa in caso di esonero di Di Francesco

Eusebio Di Francesco si giocherà le ultime cartucce contro l’Inter, poi chissà. Il tecnico della Roma è ufficialmente sulla graticola, nonostante le smentite di facciata: ne sono sicuri praticamente tutti i giornali della Penisola, senza esclusione. Qualcuno addirittura si spinge un po’ più in là ed ipotizza il nome del possibile sostituto: Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus, Italia e Chelsea, almeno nelle intenzioni, sarebbe l’uomo individuto dalla società giallorossa come sostituto di Di Francesco: il presidente James Pallotta avrebbe già dato mandato ad alcuni dei suoi uomini più fidati, scrive Panorama, di avvicinare il tecnico leccese per sondare il terreno riguardo ad una parziale disponibilità a prendere le redini romaniste a stagione in corso.

Mossa senza esito positivo (ma nemmeno negativo) per il momento: Conte, avvistato all’Olimpico tra l’altro proprio qualche giorno fa in occasione della gara tra Roma e Real Madrid, avrebbe infatti scelto di prendere ulteriore tempo prima di assumere una decisione definitiva. All’orizzonte ci sarebbero altre opportunità per l’ex Juve, su tutte quelle che porterebbero direttamente a Manchester United e Paris Saint-Germain (José Mourinho e Thomas Tuchel restano in bilico), senza trascurare l’ipotesi Milan in caso di addio di Gennaro Gattuso. Conte è inoltre ancora legato contrattualmente al Chelsea, club da cui è stato esonerato in estate e con il quale potrebbe ingaggiare una battaglia legale per ottenere la risoluzione anticipata con ricca buonuscita.