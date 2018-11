Il monito di Cataldi: «Non si è vista la vera Lazio!»

Lazio sconfitta a Cipro dall’Apollon, capitan Danilo Cataldi striglia i biancocelesti: ecco le sue parole

Apollon-Lazio è terminata 2-0, sconfitta indolore per i biancocelesti in Europa League. Capitano di serata, Danilo Cataldi ha commentato così la sconfitta rimediata a Cipro: «Non s’è vista la vera Lazio, siamo stati penalizzati dal campo. La palla non scorreva bene, ma non è una giustificazione valida. Chiudiamo questa brutta parentesi, ci ributtiamo in campionato per portare a casa il risultato contro il Verona. Capitano? A livello personale, quando me l’hanno detto mi sono venuti i brividi, ero molto emozionato. E’ passato un po’ di tempo da quando l’avevo indossata la prima volta. Ringrazio il mister, peccato perché volevo ricordarmela in una maniera differente».

Continua l’ex Benevento, come riporta Lazionews24: «Tifosi? Sono stupendi, anche oggi si sono presentati qui lontano da Roma. Il loro supporto non è mai mancato. Dispiace che facciano tanti chilometri per vedere una squadra che oggi non era lei. Contro il Chievo? Sarà una gara difficile, hanno cambiato da poco allenatore. Con il Napoli sono stati solidi e compatti, saranno ben messi in campo. Dovremo essere cattivi, entrare in campo con un piglio diverso rispetto a stasera. La Lazio ha dimostrato di aver saputo sempre reagire».