Apollon-Lazio, formazioni ufficiali e partita in diretta live

Apollon-Lazio, 5ª giornata gruppo H Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per la 5ª giornata del gruppo H di Europa League. Turno di riposo per i big di Simone Inzaghi che ha deciso di optare per il turnover in occasione della trasferta di Europa League contro l’Apollon Limassol.

Dopo aver già conquistato il pass ai sedicesimi di finale di Europa League e con tre punti importanti a disposizione per cercare di qualificarsi al primo posto del Girone H, che vede attualmente prima della classe l’Eintracht Francoforte, la Lazio è pronta ad affrontare in trasferta l’Apollon Limassol per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Per qualificarsi prima, però, la Lazio deve sperare che l’Eintracht Francoforte si fermi, dato che i tedeschi hanno vinto ben 4 volte su 4. All’ultima giornata ci sarà proprio Lazio-Eintracht dopo il 4-1 di Francoforte all’andata.

Apollon-Lazio: diretta live e sintesi

Apollon-Lazio: formazioni ufficiali

Apollon-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Già eliminato nel Gruppo H, l’Apollon Limassol spera di chiudere il girone almeno con una vittoria in queste ultime due gare. Al contrario, la Lazio ha già conquistato il pass per i sedicesimi di finale ed è ancora in corsa per il 1° posto.

Per quanto riguarda la Lazio, turno di riposo per Immobile, Luis Alberto, Radu, Milinkovic-Savic e Parolo e spazio dunque a chi fino a questo momento ha giocato di meno. Idee chiare quelle di Simone Inzaghi, che per il match contro l’Apollon Limassol dovrebbe schierare un 3-5-2 con Proto in porta, trio di difesa composto da Bastos, Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo, invece, Caceres sulla destra, Murgia, Cataldi e Berisha al centro e Durmisi a sinistra. In attacco spazio a Caicedo e Correa, autore del gol del pareggio contro il Milan nell’ultimo match di Serie A.

Dal suo lato, invece, l’Apollon Limassol di Augousti dovrebbe schierare in campo un 4-2-3-1, con in porta Bruno Vale. In difesa, Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah. Centrocampo a due con Kyriakou, Sachetti, per poi completare la formazione con Schembri, Sardinero, Papoulis e Maglica.

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Sardinero, Papoulis; Maglica. A disposizione: Kissas, Stylianou, Vasiliou, Papamichail, Markovic, Pereyra, Zelaya. Allenatore: Augousti.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo. A disposizione: Alia, Guerrieri, Armini, Berisha, Cataldi, Lulic, Rezzi, Rossi Allenatore: Inzaghi.

Apollon – Lazio: i precedenti del match

Questo sarà il quarto confronto tra Lazio e Apollon Limassol in competizioni UEFA. Prima del 2-1 della prima giornata all’Olimpico, infatti, le due squadre si erano affrontate in occasione della fase a gironi dell’Europa League 2013-2014, con la Lazio che ha vinto 2-1 in casa, per poi pareggiare 0-0 a Cipro. A livello generale, sottolineiamo, inoltre che mai una squadra di Cipro è riuscita a battere una squadra italiana in 25 precedenti in competizioni UEFA.

L’Apollon arriva a questa sfida senza aver vinto nessuna delle ultime 15 partite disputate in Europa League e spera di ottenere almeno una vittoria. Dal suo canto la Lazio si trova a disputare la sua 61a gara della propria storia in Europa League, record assoluto tra le squadre italiane.

Apollon – Lazio: l’arbitro del match

Sarà Roi Reinshreiber, l’arbitro che dirigerà il match tra Apollon Limasson e Lazio, in programma giovedì 29 novembre alle ore 21.00. Non ha mai diretto la Lazio o un club della serie A e gli unici precedenti tra il fischietto israeliano e le squadre italiane riguardano solamente alcune partite disputate da selezioni giovanili della Nazionale italiana, nei quali gli Azzurrini hanno sempre vinto. Krasikowz e Biton saranno gli assistenti di gara. Mozes il IV uomo, mentre Frid e Natan gli addizionali

Apollon-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Apollon-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e in chiaro su TV8 (in HD canale 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e sito TV8 o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.