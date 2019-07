Arbitri Serie A: addio a Banti e Mazzoleni: pronti i sostituti

Novità sul fronte arbitri: la Serie A saluta i pilastri Banti e Mazzoleni. Promossi due fischietti nella CAN A

Antonio Giua e Marco Piccinini. Sono questi i nomi dei due arbitri, rispettivamente delle sezioni di Olbia e Forlì, che imboccheranno il fischietto per la prossima stagione di Serie A.

I due direttori di gara prendono il posto di Banti e Mazzoleni, dismessi per limiti di età. Giua e Piccinini promossi dalla CAN B alla A, come comunicato dal Comitato Nazionale dell’AIA nella giornata odierna in Figc.