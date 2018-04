Arbitri Serie A, 31ª giornata: le designazioni delle sfide del week-end

Gli arbitri della 31ª giornata del campionato di Serie A: Benevento-Juventus, Napoli-Chievo e Roma-Fiorentina le sfide da tener d’occhio

Sono state ufficializzate le designazioni degli arbitri che saranno di scena per le partite del week-end di Serie A. Sarà Pasqua a dirigere l’anticipo delle 15 di sabato 7 aprile tra Benevento-Juventus, Nasca quarto uomo e La Penna-Schiavone come addetti al Var. Il Napoli, secondo in classifica, ospita il Chievo al San Paolo: Manganiello il direttore di gara stabilito per la sfida, con Ros quarto uomo e la coppia Gavillucci-Costanzo al Var. Roma-Fiorentina, altro anticipo del sabato, verrà invece diretta da Fabbri, con Giacomelli quarto uomo (seconda designazione di fila dopo quella del derby di ieri) e Guida-Carbone al Var.

L’Inter quarta in classifica farà visita all’ex Mazzarri, oggi allenatore del Torino, nel lunch-match delle 12.30 di domenica 8 aprile. Tagliavento il fischietto designato per la sfida, con Fourneau quarto uomo e la coppia Maresca-Posado come addetti al Var. La Lazio di Inzaghi è attesa dalla delicata trasferta in quel di Udine, con i friulani reduci da sette ko consecutivi. Sarà Rocchi l’arbitro della sfida, con Pinzani quarto uomo e Abisso-Lo Cicero al Var. Di seguito il resto delle designazioni arbitrali complete:

BENEVENTO – JUVENTUS Sabato 07/04 h.15.00

PASQUA

BINDONI – LA ROCCA

IV: NASCA

VAR: LA PENNA

AVAR: SCHENONE

CROTONE – BOLOGNA

CALVARESE

PASSERI – TEGONI

IV: MARIANI

VAR: DOVERI

AVAR: LONGO

H. VERONA – CAGLIARI

VALERI

DEL GIOVANE – PRENNA

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO

AVAR: CRISPO

MILAN – SASSUOLO h.20.45

PAIRETTO

PERETTI – RANGHETTI

IV: SAIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TASSO

NAPOLI – CHIEVO

MANGANIELLO

TOLFO – DI IORIO

IV: ROS

VAR: GAVILLUCCI

AVAR: COSTANZO

ROMA – FIORENTINA Sabato 07/04 h.18.00

FABBRI

MONDIN – DI VUOLO

IV: GIACOMELLI

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

SAMPDORIA – GENOA Sabato 07/04 h.20.45

MASSA

DI FIORE – ALASSIO

IV: BANTI

VAR: ORSATO

AVAR: VIVENZI

SPAL – ATALANTA Sabato 07/04 h.18.00

DAMATO

DOBOSZ – VALERIANI

IV: MINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: MANGANELLI

TORINO – INTER h.12.30

TAGLIAVENTO

MELI – VUOTO

IV: FOURNEAU

VAR: MARESCA

AVAR: POSADO

UDINESE – LAZIO h.18.00

ROCCHI

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: PINZANI

VAR: ABISSO

AVAR: LO CICERO