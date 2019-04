Sarà lo spagnolo Alberto Undiano Mallenco l’arbitro dell’andata dei quarti di Europa League tra Arsenal e Napoli di giovedì: i precedenti

Dopo le designazioni di ieri di Champions League, la UEFA ha notificato stamane anche quelle relative all’andata dei quarti di Europa League. Il big match di giovedì sera tra Arsenal e Napoli all’Emirates Stadium sarà affidato allo spagnolo Alberto Undiano Mallenco (curiosamente anche il match di Champions tra Ajax e Juventus è stato affidato ad un fischietto spagnolo). Con lui gli assistenti Raúl Cabañero Martínez, Íñigo Prieto López de Ceraín e Diego Barbero Sevilla.

Per Mallenco si tratterà della prima direzione di gara in assoluto di un match del Napoli, mentre aveva già arbitrato quest’anno l’Arsenal nella fase a gironi di Europa League contro il BATE Borisov (vittoria inglese casalinga per 3 a 0). L’ultimo precedente con una formazione italiana è relativo allo scorso anno, sempre in Europa League, quando fischiò Milan-Ludogorets 1 a 0.