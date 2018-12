Arbitro Inter-Psv, fischietto tedesco a San Siro per l’ultimo turno

Arbitro Inter-Psv, sarà il tedesco Felix Zwayer a dirigere la sfida di Champions League a San Siro decisiva per il passaggio del turno

Arbitro Inter-Psv, la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide del martedì sera valevoli per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Ultimi novanta minuti prima dei verdetti in vista degli ottavi di finale e il relativo sorteggio, all’Inter serve far meglio del Tottenham che sarà contemporaneamente impegnato al Camp Nou di Barcellona. Sarà l’arbitro tedesco Felix Zwayer a dirigere l’incontro di San Siro tra Inter e Psv Eindhoven, mentre il serbo Milorad Mazic sarà di scena a Barcellona per la gara contro il Tottenham.

Il girone vede già un Barcellona qualificato e certo di un buon sorteggio grazie al primo posto nel raggruppamento. L’Inter, a pari punti in classifica col Tottenham ma sotto per i gol negli scontri diretti, ha bisogno di un risultato positivo e di far meglio degli Spurs contro il Barcellona. La sfida di San Siro verrà diretta dall’ufficiale di gara tedesco Zwayer, che verrà assistito dai connazionali Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, con Daniel Siebert e Sascha Stegemann come assistenti addizionali di linea. Il quarto uomo, invece, sarà Eduard Beitinger. L’Inter, con una sconfitta in casa, sarebbe certa dell’eliminazione, così come in caso di una vittoria degli Spurs col Barça.