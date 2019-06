Arbitro Rocchi: «Felici di avere il Var ma non toglie soggettività»

Le parole dell’arbitro Rocchi in un’intervista a Sky Sport. Il fischietto ha parlato della finale di Europa League del Var

Parla l’arbitro Rocchi. Il fischietto toscano ha diretto la finale di Europa League tra Arsenal e Chelsea e ha parlato così a Sky: «Fare un derby inglese in finale è stato incredibile, era uno dei miei sogni. Ringrazio l’Aia, la Fifa, la Uefa per avermi permesso di fare un anno in più. E’ stata la tipica partita inglese, in cui si pensa a giocare e non all’arbitro. Ho affrontato la finale con grande serenità sapendo di avere il Var alle spalle».

Rocchi ha parlato anche delle polemiche arbitrali: «Polemiche? Noi siamo felici di averlo. Le polemiche resteranno perché non ti toglie la parte soggettiva che è quella che ci mette in crisi, specie sui falli di mano: in due possiamo guardare la stessa immagine, avere due opinioni differenti e avere torto o ragione entrambi».