Arbitro Torino Sassuolo, cambio di designazione: non sarà più Mariani a dirigere il match, ma Michael Fabbri

L’AIA ha comunicato il cambio di arbitro per il match di Serie A tra Torino e Sassuolo. Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna ad arbitrare la gara tra i granata di Mazzarri e la squadra di Roberto De Zerbi.

Fabbri prenderà il posto di Maurizio Mariani, precedentemente designato per questa partita. Cambio che avviene per motivi non meglio specificati sul sito ufficiale dell’AIA