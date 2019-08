La Roma affronta l’Arezzo in amichevole ad una settimana dall’inizio del campionato: formazioni ufficiali e partita in diretta live – VIDEO

Ad Arezzo, la Roma è in campo per disputare l’ultima amichevole del pre campionato. La squadra di Fonseca, in attesa della prima giornata contro il Genoa, sfida i toscani per collaudare gli ultimi schemi tattici in un 4-2-3-1 che vede in attacco Edin Dzeko fresco di rinnovo.

AREZZO-ROMA 1-3

MARCATORI: st 4′ Perotti, 8′ Belloni, 20′ Dzeko, 43′ Kluivert.

AREZZO (4-4-2): Pissardo; Luciani, Baldan, Borghini, Sereni; Belloni, Volpicelli, Buglio; Rolando, Cheddira, Mesina. All. Di Donato.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.