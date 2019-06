Argentina-Colombia: De Paul ha un buon impatto a gara in corso

L’impatto di Rodrigo De Paul è una delle poche notizie buone della disfatta argentina. Il giocatore dell’Udinese è entrato bene

Angel Di Maria è stato uno tra i peggiori in campo di Argentina-Colombia. Schierato ala a sinistra, l’attuale giocatore del PSG non ha inciso. Al suo posto è entrato Rodrigo De Paul.

Pur in mezzo alle tanti difficoltà tattiche dell’Albiceleste, il calciatore dell’Udinese non ha fatto male, probabilmente serviva schierare a sinistra uno che rientrasse verso l’interno. In appena un tempo, contro il blocco basso della Colombia, l’argentino ha effettuato 2 passaggi chiave, crossato 2 volte e vinto 2 dribbling su 4.