Argentina, Lo Celso troppo isolato e possesso sterile

Le difficoltà di Lo Celso fotografano bene quelle dell’Argentina. Analisi delle inefficienze tattiche della squadra di Scaloni

L’Argentina ha iniziato la Copa America come peggio non poteva, incappando in una brutta sconfitta contro la Colombia. Non ha per nulla funzionato l’impostazione di Scaloni, che ha impostato un 442 (che diventava 244) col doppio mediano, Paredes e Rodriguez, molto bloccato e i 4 attaccanti “liberi”.

Tuttavia, come si può vedere nella slide sopra, il centro era troppo svuotato. Assenza di riferimenti tra le linee, col blocco basso della Colombia difficile da scardinare. Non si riusciva a fare avanzare l’azione. Inoltre, le ali creative (Di Maria e Lo Celso) erano troppo isolate e defilate, ricevendo palla in contesti dove non potevano incidere.