Argentina-Mali Under 20: l’Italia scopre il suo avversario

L’Italia Under 20 scoprirà il suo avversario ai quarti di finale solo in serata, dopo il fischio finale di Argentina-Mali

L’Italia attende l’esito finale di Argentina–Mali, uno degli ottavi di finale del Mondiale Under 20, per conoscere il nome del suo avversario ai quarti. La formazione di Nicolato ha battuto i padroni di casa della Polonia e oggi si godrà lo spettacolo in tv.

Argentina-Mali scenderanno in campo questa sera alle 20.30, sarà l’ultima sfida degli ottavi. Prima andranno in scena Francia–Usa e Giappone–Corea del Sud, entrambi match con fischio d’inizio alle 17.30.