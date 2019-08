Argentina, maxi-squalifica e multa salata per Messi: il motivo

Leo Messi squalificato per le sue dichiarazioni ritenute ingiuriose nei confronti della Conmebol dopo Argentina-Cile

Ricordate le dichiarazioni polemiche di Leo Messi dopo l’eliminazione dell’Argentina in Copa America contro il Cile? Il giocatore attaccò in maniera importante la Conmebol («Non dobbiamo essere parte di questa corruzione. Brasile campione? Credo non ci siano dubbi. Mi sembra che purtroppo sia stato tutto deciso a tavolino»).

Ora è arrivata la sanzione. Leo è stato squalificato per 3 mesi e dovrà pagare una multa di 50mila dollari. Il giocatore, come riferito dal Mundo Deportivo, salterà le prossime sfide con Cile, Messico e Germania.