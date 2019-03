Argentina, Messi si sfoga sul quotidiano spagnolo Sport, stufo delle continue critiche quando è in nazionale

Leo Messi ritorna al Barcellona col dente avvelenato. La Pulga era tornato in nazionale argentina dopo il disastroso mondiale di Russia, ma dopo un apparente clima di riconciliazione, sono ricominciate le critiche. Messi però è stufo, ed ha rivelato: «Ci sono molte menzogne e cose inventate su di me e alla fine sono io a passare per essere il figlio di put****».

Il campione argentino non ci sta, e svela un retroscena familiare: «Persino mio figlio mi ha chiesto: ‘Perché ti massacrano in Argentina’. Gioco per chi mi ama». Leo Messi, quindi, sta seriamente pensando di dire addio per sempre alla nazionale.