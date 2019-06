Uno dei problemi dell’Argentina contro la Colombia è stata la posizione troppo defilata delle ali. Lo Celso e Di Maria hanno toccato palla in zone eccessivamente larghe, dove non potevano incidere. Tuttavia, anche nelle rare volte in cui venivano trovati tra le linee, la manovra non progrediva.

Even if they could find the inside wingers behind the 2nd line, lack of options prevented the further progression:

-no wide depth on the right -› RB should be way higher

-no one making a run in behind the last line diagonally -› passivity pic.twitter.com/DmHHMSyNln

