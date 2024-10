Arne Slot su Liverpool Bologna: «Mi aspetto una GRANDE GARA. Volevo a tutti i costi QUEL GIOCATORE»

Le PAROLE in CONFERENZA STAMPA di Arne Slot in vista tra il Liverpool e il Bologna. Ecco le DICHIARAZIONI del tecnico

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sfida contro il Bologna in Champions League.

LE PAROLE – «Mi aspetto che Jota sia disponibile a giocare. Chiesa si è allenato ieri, ha avuto qualche problema e non me lo aspetto in campo. Dobbiamo guardare anche avanti, so che sarebbe stato bello giocare contro una squadra italiana per lui ma lo aspettiamo per altre notti. Possiamo competere, abbiamo tanta qualità e coesione in questa squadra. Anche chi non gioca è felice quando segniamo e vinciamo, questo è buono. Certo, dobbiamo assolutamente crescere se vogliamo rimanere dove siamo. Ogni partita è difficile in Premier League, tutti me lo dicono sempre. Abbiamo tanta qualità nei singoli, comunque, per pensare di poter restare lassù in alto. La scorsa stagione, ma anche in questa, hanno dimostrato di essere una squadra molto difficile da battere e noi come Liverpool sappiamo quanto difficile sia battere squadre che ti seguono a uomo a tutto campo, come l’anno scorso con l’Atalanta. Sfidare un team italiano in Europa è sempre complicato. Nella squadra per cui lavoravo (il Feyenoord, ndr) eravamo interessati. Cercavamo un difensore centrale e abbiamo visto molto potenziale in lui, purtroppo per noi ha scelto un altro club, sfortunatamente per lui però ha scelto quello sbagliato (ride, ndr). Però lui è andato molto bene e poi l’ha preso il Bologna: è veramente un bel giocatore, non vedo l’ora di salutarlo domani».