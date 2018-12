Lucas Paquetà è ufficialmente sbarcato a Milano: il neo-giocatore milanista è arrivato stamane in città e stasera assisterà alla partita dei rossoneri con il Torino dalla tribuna

Lucas Paquetà inizia ufficialmente l’avventura rossonera: il neo-acquisto del Milan è sbarcato pochissimi minuti fa all’aeroporto di Milano Malpensa. Tutto secondo previsioni dunque: l’ex Flamengo, che qualche ora fa ha salutato il Brasile, conoscerà già oggi i dirigenti milanisti ed i suoi nuovi compagni e, come annunciato, stasera sarà a San Siro per assistere allo scontro tra la squadra di Gennaro Gattuso ed il Torino. Probabile che Paquetà abbia anche modo di entrare negli spogliatoi rossoneri un po’ prima dell’inizio del match, prima di accomodarsi in tribuna, per iniziare ad assaggiare da subito il nuovo ambiente…

Nei prossimi giorni il giocatore brasiliano sarà sottoposto alle visite mediche di rito col Milan (una pura formalità) ed avrà anche la possibilità di allenarsi con Gattuso ed i compagni, prima di Natale però gli dovrebbero essere concessi alcuni giorni per tornare in Brasile dai suoi cari e festeggiare le Feste in famiglia. Paquetà sarà poi nuovamente in Italia a fine dicembre, pronto per debuttare ufficialmente in Serie A il 20 gennaio gennaio contro il Genoa dopo la pausa.