Arsenal Burnley: il difetto della squadra di Emery

L’Arsenal di Emery ha diversi problemi in fase di non possesso. Fatica infatti a coprire bene le corsie esterne e i cross sul secondo palo

L’Arsenal di Unai Emery fatica parecchio nelle fasi di difesa posizionale: ha giocatori verticali e di estro, che faticano a ordinarsi in non possesso. In particolare, non avendo vere ali (a parte forse il neo arrivato Pépé), fatica molto a coprire le corsie esterne, visto che sono solo i terzini ad occupare l’ampiezza.

Un esempio nella slide sopra, su un cross del Burnley: con Monreal che esce a sinistra, la linea difensiva è troppo scoperta sul lato debole. Un avversario sul secondo palo è liberissimo e può inserirsi.