La finale di Europa League con l’Arsenal se l’è guadagnata, Petr Cech. E giovedì incontrerà la sua ex squadra, il Chelsea: con cui ha giocato ben 494 partite e 11 anni di onorata carriera. La sua ultima partita da professionista sarà proprio questa finale: destino beffardo.

A rincarare la dose: non solo il passato, anche il futuro. Cech diventerà direttore sportivo dei blues tra qualche settimana. I tifosi dei gunners non ci stanno e chiedono l’esclusione dalla finale per “conflitto d’interesse”. Su Twitter, il portiere prova a calmare gli animi.

Despite the news today as I had already said to everybody before , I’ll make decision about my future after the last game . Now my sole focus is to win the EL with @Arsenal .

— Petr Cech (@PetrCech) May 21, 2019