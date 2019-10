Arsenal, l’ex Wenger: «Dissi più volte no al Real Madrid»

Arsene Wenger, storico allenatore dell’Arsenal, ha rivelato di aver rifiutato in numerose occasioni i corteggiamenti del Real Madrid

Arsene Wenger ha preferito rimanere nella storia dell’Arsenal, guidando i Gunners per 22 anni, anziché traslocare al Real Madrid. Ecco la rivelazione del tecnico francese a BeIn Sports.

«Il rammarico è che forse in nome della lealtà ho sacrificato la possibilità di vincere di più. Però ero nel posto perfetto per me, quindi perché cambiare col rischio di sentirmi meno bene? Per questo motivo ho detto più volte no al Real Madrid».