Arsenal, Iwobi: grande impatto del nigeriano, ma non basta

Alex Iwobi ha fatto la differenza in Chelsea-Arsenal, con un grande finale di partita. Non è però stato sufficiente per rimontare i blues

Se L’Arsenal per qualche minuto ha potuto riaprire la gara, molti meriti sono di Alex Iwobi e del suo bellissimo gol. Entrato al posto di Lucas Torreira, ha giocato largo a sinistra nel 433 conclusivo dei gunners.

Il nigeriano ha portato dribbling e imprevedibilità in fascia. Pur avendo giocato neanche 30′, Iwobi è il primo giocatore dell’Arsenal per passaggi chiave (3). Purtroppo per Emery, non è però bastato.