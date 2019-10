Arsenal, parla Ceballos: «Al Real Madrid non mi divertivo più. Felice all’Arsenal»

Dani Ceballos ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola del suo passaggio in estate all’Arsenal

Dopo due stagioni al Real Madrid, Dani Ceballos è passato in estate all’Arsenal dove sta trovando gol e prestazioni. Dal ritiro della Nazionale spagnola il centrocampista ha parlato del suo trasferimento in Oltremanica e della Premier League.

ARSENAL – «Sapevo l’importanza di questa stagione e non volevo giocare poco, visto che il mio obiettivo è andare agli Europei. Andare all’Arsenal è stato un passo importante per la mia carriera. Chi segue la Premier League sa che è un campionato molto diverso rispetto a quello spagnolo e questo è importante perchè mi permette di migliorare a livello fisico»

REAL MADRID – «La mia idea è stata chiara fin dall’inizio, andare via per giocare e divertirmi, cosa che non era successa negli ultimi due anni. E’ stato un successo venire all’Arsenal e ora mi trovo nel posto dove vorrei essere. A Madrid sono stato abbastanza bene, ma so qual è il mio obiettivo quest’anno. Ho già giocato 10 partite e lo sto facendo al mio livello migliore»