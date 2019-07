Arsenal, quasi fatta per Ceballos del Real Madrid: i dettagli sull’accordo tra le società

Sembra essersi quasi chiusa la trattativa tra Arsenal e Real Madrid per Dani Ceballos. Il giocatore, che piaceva molto al Milan, sarebbe ad un passo dall’approdo in Premier League.

Per lui l’esperienza nella massima categoria inglese avrebbe il sapore del riscatto. Secondo il Daily Star, infatti, per il centrocampista dell’U21 spagnola i Gunners avrebbero in mente un prestito annuale senza diritto di riscatto, pagando l’intero ingaggio di 3 milioni al giocatore.