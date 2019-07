Arsenal, sempre più vicino l’addio di Koscielny: ecco dove andrà il difensore francese

Quando un giocatore si rifiuta di prendere parte alla tournèe della propria squadra non è un segnale positivo. Questo, infatti, è accaduto in occasione del viaggio statunitense dell’Arsenal: Laurent Koscielny non si è presentato alla partenza, profilando una netta crisi tra le parti.

Secondo RMC Sport, il giocatore avrebbe ora trovato un accordo contrattuale con il Rennes per la prossima stagione. Impossibile pensare infatti ad una permanenza a Londra.