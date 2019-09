Arsenal Tottenham: come Kane si è reso decisivo

Pur senza segnare, Kane ha trovato il modo di rendersi utile in Arsenal Tottenham. Era decisivo per il piano gara di Pochettino

Harry Kane non sta attraversando il suo miglior momento, con l’attaccante del Tottenham che sotto rete sembra meno incisivo del solito. Tuttavia, la punta inglese ha trovato il modo di rendersi utile contro l’Arsenal. Nel derby londinese, Pochettino ha scelto di attaccare in spazi larghi, in modo più diretto.

Con Son bravo ad aggredire la profondità, gli Spurs si sono aggrappati a Kane per la risalita, cercandolo con diversi lanci lunghi nella speranze vincesse i duelli aerei. Così è arrivato il gol (nella slide sopra): lancio da dietro per Kane, che vince il duello aereo, la palla arriva a Son che è posizionato apposta per prevalere sulla seconda palla.