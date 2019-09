Arsenal Tottenham: cosa Emery chiede ai terzini

Nell’Arsenal di Emery sono fondamentali le sovrapposizioni dei terzini per coprire bene il fronte d’attacco. Ma ciò porta a dei rischi

L’Arsenal ha schiacciato il Tottenham per larghe fasi del match. Considerando che i Gunners non hanno attaccanti offensivi che amano partire defilati, è fondamentale l’apporto dei terzini per coprire bene il fronte d’attacco. Sono loro i laterali che danno ampiezza.

Un esempio nella slide sopra: Maitland-Niles e Kolasinac sono altissimi, con le 3 punte molto strette. Certo, ciò è un rischio quando si perde palla: con tutti i terzini così alti, si può soffrire quando l’avversario riparte. E non a caso l’Arsenal rischia spesso molto nelle transizioni difensive.