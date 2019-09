Arsenal Tottenham: Son fa ripartire velocemente gli Spurs

Son ha giocato da seconda punta contro l’Arsenal, per fare in modo che il Tottenham ripartisse velocemente. Pochettino voleva sfruttare la sua velocità

Il Tottenham contro l’Arsenal ha giocato una gara soprattutto di ripartenza. Per l’efficacia delle transizioni è stato fondamentale l’apporto di Son: al coreano, seconda punta in linea con Kane nella prima pressione, non erano chiesti ripiegamenti profondi.

Anzi, a possesso consolidato dei Gunners era il giocatore del Tottenham più avanzato, per fare in modo che i compagni potessero velocemente verticalizzare su di lui sfruttando le sue grandi capacità in campo aperto. Un esempio nella slide sopra: lancio da dietro, con Son più avanzato di Kane.