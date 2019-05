Arsenal-Chelsea highlights e gol: le azioni salienti della semifinale d’andata della Europa League 2018/2019

Arsenal-Chelsea highlights e gol: i momenti principali della semifinale d’andata della Europa League 2018/2019. All’Emirates Stadium di Londra, i ‘gunners’ di Unai Emery sfidano gli spagnoli guidati da Marcelino nel primo atto della semifinale europea. I londinesi arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Napoli ai quarti; il Valencia ha invece avuto la meglio nel derby col Villarreal. Tra le due squadre si contano 5 precedenti ufficiali (una vittoria inglese, un pareggio e tre successi spagnoli), l’ultimo dei quali datato marzo 2003: nella seconda fase a gironi di Champions League, vittoria andalusa in casa per 2-1. La semifinale di ritorno si giocherà giovedì prossimo, 2 maggio, al ‘Mestalla’. Chi avrà la meglio nella doppia sfida affronterà la vincente tra Eintracht e Chelsea nella finale in programma a Baku il 29 maggio.

ARSENAL-VALENCIA 0-1: Cross sul secondo palo, sponda perfetta di Rodrigo che serve Diakhaby: il francese salta in mezzo a tre difensori, anticipando tutti

ARSENAL-VALENCIA 1-1: SUBITO IL PAREGGIO DELL’ARSENAL! LACAZETTE! Il francese imbuca per Aubameyang che sterza davanti al portiere e serve a rimorchio il suo accorrente compagno che a porta sguarnita non può che segnare!

ARSENAL-VALENCIA 2-1: ANCORA LACAZETTE! Cross perfetto di Xhaka e colpo di testa vincente del francese lasciato troppo solo dalla difesa spagnola