Ascoli, svelato il nome del nuovo allenatore

Allenatore Ascoli: tutto fatto con Paolo Zanetti. L’ex allenatore del Sudtirol è pronto a firmare un biennale con i bianconeri

Come informa il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’Ascoli ha raggiunto l’accordo con Paolo Zanetti ed è pronto ad annunciare il nuovo allenatore. Il dodicesimo posto dei bianconeri non è bastato a salvare la panchina di Vincenzo Vivarini, che è stato esonerato.

Al suo posto, dunque, Paolo Zanetti, ex calciatore dei bianconeri, che nelle ultime due stagioni ha allenato il Sudtirol in Serie C e che avrebbe comunicato la sua disponibilità a sedere sulla panchina dei Picchi.