Assalto spagnolo per Lautaro, ma l’Inter avrebbe già scelto il sostituto

Real e Barcellona si contendono Lautaro Martinez e l’Inter nel frattempo ha già individuato il probabile sostituto.

Si fanno insistenti le voci di mercato che vorrebbero Lautaro Martinez in Spagna la prossima stagione. Destinazione? Real Madrid o Barcellona. Il “clasico” di mercato potrebbe tramutarsi in una vera e propria asta di mercato. Da luglio scatterà la clausola di 111 milioni, ma il prezzo potrebbe arrivare fino ai 150. Il Barcellona inoltre vorrebbe inserire una contropartita graditissima a Conte, ovvero Arturo Vidal.

Nel frattempo Marotta pensa già al sostituto del “Toro”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese dell’Arsenal è in scadenza nel 2021 e le trattative per rinnovare con i gunnners non decollano. L’Inter quindi potrebbe affondare il colpo. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro.