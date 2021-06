Assemblea Serie A, Agnelli assente. Il punto sulla Juventus

Assemblea Lega Serie A: assente Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Il punto sul club bianconero

I club di Serie A si sono riuniti in assemblea quest’oggi a Milano, per discutere di diversi argomenti; uno su tutti le possibili proposte sul nuovo format del campionato, soprattutto dopo la proposta definita ‘spezzatino’ senza partite in contemporanea per aiutare DAZN.

Assente il presidente della Juventus Andrea Agnelli, durante l’assemblea. A farne le veci sono stati Albanese e Ricci, che hanno rappresentato il club bianconero.