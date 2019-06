Atalanta, sono oltre 50 i ragazzi ceduti in prestito in questa stagione: ma nella rosa per la Champions League non ci sarà posto per loro

Un esercito di belle speranze. Come solo un vivaio florido e attrezzato quale quello dell’Atalanta può sfornare. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: gli orobici hanno oltre 50 ragazzi in prestito a maturare, addirittura 21 soltanto tra Serie A e Serie B. Il miglior responso possibile sul lavoro con il settore giovanile.

Talenti che spingono alle spalle dei big affermati di Gasperini, ma che difficilmente troveranno spazio. A maggior ragione nella rosa del prossimo anno, che più che mai – con l’impegno in Champions League – dovrà risultare all’altezza della situazione fin da subito. Per questo esercito, insomma, si prospetta un rapido passaggio in estate da Bergamo. Per poi tornare a sparpagliarsi in giro per l’Italia…