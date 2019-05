L’Atalanta di Gasperini è una macchina da gol: già 99 i centri in stagione, si punta “quota 100” nella settimana più importante

L’Atalanta è una macchina (quasi) perfetta. Una squadra che corre, pressa e gioca a calcio. Una squadra, soprattutto, che segna a raffica. Lo testimoniano gli straordinari numeri della creatura di Gasperini, chiamata ora ad esaltarsi nella settimana più importante.

Gli orobici, infatti, puntando diritti a “quota 100”. Perché, in stagione, hanno già messo a segno la stratosferica cifra di 99 gol. Suddivisi tra i 10 in Coppa Italia, i 16 in Europa League ed i 73 in campionato. Quelli che, al momento, assicurano all’Atalanta la palma di miglior attacco della Serie A, a +3 sulla Juventus e +5 sul Napoli.