Atalanta, Barrow contro il Genoa ha sfruttato i molti lanci lunghi

Musa Barrow ha sbloccato la gara contro il Genoa sfruttando un bel lancio di De Roon. L’Atalanta è stata più diretta del solito.

L’Atalanta ha ottenuto contro il Genoa una vittoria cruciale, che ha dimostrato sia la capacità di soffrire che quelli di adattarsi a contesti diversi. Oltre a Masiello, era infatti assente il Papu Gomez, uno dei principali leader tecnici.

Senza la solita qualità del palleggio, l’Atalanta ha cercato di essere più diretta del solito contro un compatto Genoa (non a caso nella ripresa Gasperini ha inserito Barrow per Pasalic). La Dea ha effettuato ben 55 lanci lunghi per servire i propri attaccanti. In uno di questi, Musa Barrow – ben servito d De Roon – ha trovato la rete del vantaggio.