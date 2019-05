Atalanta, i tifosi sono pronti ad invadere Roma per la finale di Coppa Italia: oltre 21mila biglietti venduti per la sfida alla Lazio

Vince ed esalta, l’Atalanta di mister Gasperini. Che offre un gran bel calcio, prestazioni di assoluta intensità e un ottimo rendimento. Quello che, a 180′ dalla fine del campionato, ha trascinato i bergamaschi fino alla zona Champions League. Lo stesso che ha portato gli orobici alla finale di Coppa Italia.

E mercoledì sera, all’Olimpico contro la Lazio, i nerazzurri non saranno certo soli. Perché la preannunciata invasione pacifica dei tifosi bergamaschi a Roma si celebrerà eccome. A due giorni dall’appuntamento, infatti, sono già stati staccati 21.300 biglietti per i tifosi in arrivo da Bergamo. Per uno spettacolo nello spettacolo, anche sugli spalti.