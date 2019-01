Atalanta, nuovo colpo in prospettiva: occhi su De Paoli del Chievo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha messo gli occhi su Fabio De Paoli per sostituire Castagne in vista dell’estate

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è sicuramente una delle squadre più attenta in ottica giovani prospetti. In vista dell’estate, la Dea avrebbe messo gli occhi sul Fabio De Paoli del Chievo. L’esterno classe ’97 piace molto ai bergamaschi e sarebbe il sostituto ideale di Castagne, in partenza nel mercato estivo. L’intenzione di Percassi è quella di acquistare il calciatore in questa sessione e lasciarlo in prestito a Verona fino a giugno. Un colpo che si aggiungerebbe a quello di Gregoire Defrel, ormai vicinissimo a vestire il neroblu.