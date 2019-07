Atalanta, cambiare poco è il primo obiettivo. Pasalic ne è l’esempio

L’Atalanta conferma il prestito di Pasalic: è il segno che la società vuole mantenere ben salda l’ossatura della squadra arrivata terza

L’Atalanta è reduce dalla straordinaria e per certi versi sorprendente, terminata e culminata con il terzo posto in campionato e la qualificazione ai gironi di Champions League. All’indomani dell’enorme soddisfazioni c’era, tuttavia, la paura che la squadra potesse essere rivoluzionata. A partire dalla panchina. Non è un mistero che Gasperini sia stato molto vicino ad approdare alla Roma.

Proposta che il tecnico ha gentilmente declinato per continuare il suo assiduo lavoro con la Dea e, ovviamente, per gustare insieme determinati palcoscenici europei. Se la panchina quindi è rimasta salda, la speranza è che con la rosa si possa ripetere la tendenza. Perdere l’ossatura della squadra complicherebbe il percorso di crescita, ma dal lato di Percassi c’è chiaramente la voglia di non farlo. Lo conferma l’annuncio riguardante Pasalic, che rimarrà a Bergamo almeno per un altra stagione.